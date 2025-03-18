ترامب يعلن نشر ملفات اغتيال جون كينيدي

أعلن الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أنّ إدارته ستنشر ما تبقى من الملفات المرتبطة باغتيال الرئيس الأميركي الأسبق جون إف. كينيدي، في قضية ما زالت تغذي نظريات المؤامرة بعد 60 عاما على مقتله.



وقال للصحافيين، أثناء زيارته "مركز كينيدي" في واشنطن: "بينما نحن هنا، رأيت بأنه سيكون من المناسب غدًا، سنعلن عن ونقدّم جميع ملفات كينيدي".



ولفت ترامب إلى أنّ الناس "ينتظرون ذلك منذ عقود، ووجّهت موظفي المسؤولين عن ذلك.. الذين اختارتهم تولسي غابارد" للقيام بنشر الوثائق، في إشارة إلى مديرة الاستخبارات الوطنية.



وبينما لم يكشف ترامب عن أي تفاصيل في شأن طبيعة المعلومات الجديدة التي ستضمنها الملفات التي تُنشر، إلا أنه لفت إلى كمّ الوثائق التي ستُنشر قائلا للصحافيين "لدينا كم هائل من الأوراق، سيتعيّن عليكم القراءة كثيرًا".



ونشرت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية الأميركية في السنوات الأخيرة عشرات آلاف السجلات المرتبطة بعملية اغتيال كينيدي في 22 تشرين الثاني 1963، لكن تم الإبقاء على آلاف منها بسبب مخاوف مرتبطة بالأمن القومي.