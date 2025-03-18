إيران نددت بالهجمات الإسرائيلية

نددت إيران بشدة بالهجمات الإسرائيلية الجديدة على قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي إنّ الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية مباشرة عن "استمرار الإبادة الجماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".