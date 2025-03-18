الجيش الإسرائيلي: نقصف أهدافا لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في أنحاء غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يواصل قصف أهداف تابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي في أنحاء قطاع غزة.



وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن الأهداف التي قصفها خلال الساعات القليلة الماضية شملت خلايا للمسلحين ومخازن أسلحة وبنية تحتية عسكرية أخرى تستخدمها حماس "لتخطيط وتنفيذ أنشطة "إرهابية" وشكلت تهديدا على قوات الجيش ومواطني إسرائيل".