تزامنًا مع عودة الحرب على غزة… بن غفير يعود الى الحكومة

أفاد بيان مشترك بأنّ وزير الأمن الوطنيّ الإسرائيليّ السابق إيتمار بن غفير، الذي غادر الحكومة بسبب خلافات على وقف إطلاق النار في غزة، سيعود إلى الحكومة الائتلافية، وذلك بعد استئناف إسرائيل غاراتها على القطاع.



وستعزز عودة بن غفير حكومة رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، التي لم يتبق لها سوى غالبية ضئيلة في البرلمان بعد انسحاب بن غفير في كانون الثاني.