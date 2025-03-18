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أبو الغيط ندد بالغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على غزة
أخبار دولية
2025-03-18 | 08:30
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أبو الغيط ندد بالغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على غزة
ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على غزة.
وقال أبو الغيط إنّ "استئناف المقتلة في غزة هو عمل مجرد من الإنسانية وتحد للإرادة الدولية التي ساندت وقف
إطلاق النار".
واوضحت السلطات الصحية الفلسطينية أنّ ما يزيد على 400 شخص استُشهدوا في الضربات الإسرائيلية.
وطالب أبو الغيط المجتمع الدوليّ "بالضغط على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية فورًا والعودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار لإنجاز اتفاق شامل يقضي بتبادل الأسرى ووقف الحرب بشكل نهائيّ".
وحذّر من أنّ "قادة الاحتلال الإسرائيليّ يخوضون معركة داخلية على حساب دماء الأطفال والنساء في غزة، ويغامرون بحياة الرهائن الإسرائيليين في القطاع، ويضربون بعرض الحائط اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان يفترض أن يدخل مرحلته الثانية هذه الأيام".
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