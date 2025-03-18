السعودية تدين قصف إسرائيل "مناطق مأهولة بالمدنيين العُزّل" في غزة

دانت المملكة العربية السعودية تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، مندّدة بقصف "مناطق مأهولة بالمدنيين العزّل" في القطاع الذي شهد حربا مدمرة.



وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن "إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلية العدوان على قطاع غزة، وقصفها المباشر على مناطق مأهولة بالمدنيين العزّل، من دون أدنى اعتبار للقانون الدولي الإنساني".



وشدّدت على "أهمية الوقف الفوري للقتل والعنف والدمار الإسرائيلي، وحماية المدنيين الفلسطينيين من آلة الحرب الإسرائيلية الجائرة".