الرئاسة الفلسطينية تدعو الى "إجبار" إسرائيل على وقف العدوان في غزة

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس المجتمع الدولي الى "إجبار" إسرائيل على وقف "العدوان" في غزة.



وندد المتحدث باسم عباس، نبيل أبو ردينة، بالغارات، مطالبا في بيان "المجتمع الدولي بإجبار الاحتلال وإلزامه على وقف عدوانه بحق شعبنا في كل مكان في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس".



كما أصدر رئيس الوزراء محمد مصطفى دعوة مشابهة خلال اجتماع لمجلس وزراء السلطة الفلسطينية.