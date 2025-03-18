قطر تدين غارات إسرائيل على غزة وتحذّر من سياسات تؤدي الى "إشعال المنطقة"

دانت دولة قطر "بأشد العبارات" تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، محذرة من انتهاج إسرائيل سياسات تصعيدية تؤدي إلى "إشعال المنطقة".



واعتبرت وزارة الخارجية القطرية، الوسيط الرئيسي في مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن "استئناف الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على غزة يُعدّ تحديا سافرا للإرادة الدولية الداعمة للسلام"، محذرة من أن "سياسات الاحتلال التصعيدية ستقود في نهاية المطاف إلى إشعال المنطقة والعبث بأمنها واستقرارها".