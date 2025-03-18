بريطانيا: لإعادة العمل باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

دعت الحكومة البريطانية الى إعادة العمل باتفاق وقف إطلاق النار في غزة "في أقرب وقت ممكن"، بعدما شنّت إسرائيل ضربات واسعة في القطاع.



وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر: "نريد أن نرى إعادة العمل باتفاق وقف إطلاق النار هذا في أقرب وقت ممكن"، مشيرا الى أن حصيلة الضحايا المدنيين "مروعة".