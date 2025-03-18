روسيا تدين تجدد القصف الإسرائيلي على غزة

دانت روسيا تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.



وقالت الخارجية الروسية: "تأسف موسكو بعمق لاستئناف إسرائيل عمليتها العسكرية في قطاع غزة. وتدين روسيا بشدة أي تحرك يؤدي إلى مقتل مدنيين وتدمير بنى تحتية اجتماعية".