اتصال بين الرئيس المصريّ وأمير الكويت

أجرى الرئيس المصريّ عبد الفتاح السيسي وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اتصالًا، تناولا فيه العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية لا سيما في غزة.



وحذّرا من استمرار الهجمات على القطاع.



وقالت الرئاسة المصرية: "حذّر الرئيس وأمير الكويت من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وما سوف يترتب عليها من تداعيات إنسانية وتدهور للوضع وتوسع للصراع الإقليميّ وتقويض لفرص السلام والاستقرار في المنطقة".



ووصف الجانبان الغارات بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي ولاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه، و(تأتي) في إطار المساعي المبيتة لجعل قطاع غزة غير قابل للحياة لدفع الفلسطينيين من أهالي القطاع للهجرة".



وشددا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته للدفع تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يعد الضمان الوحيد للتوصل للسلام الدائم بالشرق الأوسط".