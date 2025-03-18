فرنسا نددت بالغارات الإسرائيلية على غزة

نددت فرنسا بالغارات الإسرائيلية على غزة، داعية إلى وقف فوري للعنف.



وأعلنت السلطات الصحية الفلسطينية أنّ الغارات الجوية الإسرائيلية أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص، فيما يهدد بانهيار كامل لوقف إطلاق النار الذي استمر شهرين مع تعهد إسرائيل باستخدام المزيد من القوة لتحرير الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.