الولايات المتحدة: حماس اختارت الحرب برفضها إطلاق الرهائن

اعتبرت الولايات المتحدة أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اختارت الحرب برفضها إطلاق الرهائن، مع شنّ إسرائيل ضربات عنيفة على قطاع غزة وتعهدها بمواصلة القتال حتى إطلاق جميع المحتجزين.وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في بيان: "كان في إمكان حماس إطلاق الرهائن لتمديد وقف إطلاق النار، لكنها عوضا عن ذلك اختارت الرفض والحرب".