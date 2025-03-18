الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا مدافع في منطقة خان أرنبة

أعلن الجيش الإسرائيليّ أنّه هاجم مدافع في منطقة خان أرنبة، في جنوب سوريا.



وقال الجيش إنّه "لن يسمح بوجود تهديد عسكري في منطقة جنوب سوريا وسيعمل ضده".



ونقلت إسرائيل قواتها إلى عدد من المواقع في الأراضي السورية، بعد أن أطاح الحكام الجدد في سوريا بالرئيس بشار الأسد في كانون الأول.



وحذرت من أنها لن تقبل بوجود قوات سورية جنوبي دمشق.