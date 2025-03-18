مقتل المتحدث باسم سرايا القدس في الضربات الإسرائيلية على غزة

أفاد مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي بمقتل أبو حمزة، المتحدث باسم جناحها العسكري سرايا القدس، في الضربات التي شنّتها إسرائيل في قطاع غزة، وراح ضحيتها أكثر من 400 شخص بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.



وقال المسؤول لوكالة فرانس برس: "استشهاد ناجي أبو سيف المتحدث باسم سرايا القدس المعروف بأبو حمزة وزوجته شيماء أبو سيف في غارة إسرائيلية".