وزير الخارجية الإسرائيلي: لا بديل عن استئناف العمليات العسكرية لإعادة الرهائن من غزة

اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن بلاده لم يكن لديها "بديل عن استئناف العمليات العسكرية" ضد حركة حماس من أجل إطلاق الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.



وذكرت الوزارة أن ساعر أوضح لمسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن "إسرائيل وافقت على مقترحات مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف لتمديد وقف إطلاق النار، لكن حماس رفضتها مرتين".