إسرائيل: الضربات على غزة جرت "بتنسيق كامل" مع الولايات المتحدة

أكدت إسرائيل أن الضربات التي شنّتها في قطاع غزة تمّت بـ"تنسيق كامل" مع حليفتها الولايات المتحدة.



وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر: "أؤكد أن العودة الى القتال الكثيف في غزة كان بتنسيق كامل مع واشنطن. إسرائيل شكرت الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته على دعمهما الثابت لإسرائيل".