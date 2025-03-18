مسؤول بالأمم المتحدة: يجب وقف الأعمال القتالية في غزة

أعلن منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة توم فليتشر أنه يجب وقف الأعمال القتالية في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والبضائع الضرورية إلى القطاع المحاصر.وقال في إفادة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "لا يزال العاملون في المجال الإنساني على الأرض... مستعدين لتقديم الدعم المنقذ للحياة للناجين وتنفيذ العمليات الإنسانية. يجب أن يُسمح لنا بذلك".