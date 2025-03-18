الخارجية السورية: الغارات الاسرائيلية "عمل عدواني" يستهدف استقرار البلاد

ندّدت الخارجية السورية بالغارات الاسرائيلية التي استهدفت محافظة درعا في اليوم السابق، معتبرة أنها عمل "عدواني" يستهدف "استقرار" سوريا خلال المرحلة الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد.



ودانت الوزارة في بيان، "بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على درعا في 17 آذار" والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وفقا لحصيلة رسمية، معتبرة أن "هذا العمل العدواني هو جزء من حملة تشنها إسرائيل ضد الشعب السوري والاستقرار في البلاد".