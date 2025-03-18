فون دير لاين: روسيا تستعد لمواجهة مع الديمقراطيات الأوروبية

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن روسيا تستعد لمواجهة مع الديمقراطيات الأوروبية في الوقت الذي تحول فيه الولايات المتحدة تركيزها صوب منطقة المحيطين الهندي والهادي.



وقالت في كلمة ألقتها في الأكاديمية العسكرية الملكية الدنمركية في كوبنهاغن: "وسعت روسيا بشكل هائل قدرتها الإنتاجية العسكرية الصناعية... وهذا الاستثمار يغذي حربها العدوانية في أوكرانيا بينما يعدها لمواجهة مستقبلية مع الديمقراطيات الأوروبية".