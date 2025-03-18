أميركا تحمل حماس مسؤولية استئناف الأعمال القتالية في غزة

أعلنت القائمة بأعمال الممثل الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا، أن مسؤولية استئناف الأعمال القتالية في غزة تقع على عاتق حماس وحدها، وأن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في خطواتها.



وأدلت شيا بهذا التصريح في إفادة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد أن أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية تعرض غزة لضربات إسرائيلية أسفرت عن مقتل استشهاد أكثر من 400 شخص، لينتهي هدوء نسبي استمر لأسابيع، وذلك بعد تعثر محادثات التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.