وزيرة الخارجية الألمانية تعبر عن صدمتها إزاء الضربات الإسرائيلية على غزة

اعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن انتهاء وقف إطلاق النار في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية أمرٌ يدعو الى القلق البالغ.



ودعت إلى استئناف محادثات المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار فورا وإطلاق المزيد من الرهائن.



وقالت بيربوك في برلين: "صور الخيام المحترقة في مخيمات اللاجئين صادمة. أشدد على أن القانون الدولي يتضمن مبدأ التناسب، حتى في حالة الدفاع عن النفس".



وناشدت الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، لاستخدام نفوذها في المنطقة.