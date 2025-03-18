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غوتيريش: المحادثات المتعلقة بمستقبل قبرص حققت تقدما
أخبار دولية
2025-03-18 | 12:28
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غوتيريش: المحادثات المتعلقة بمستقبل قبرص حققت تقدما
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المحادثات المتعلقة بمستقبل قبرص التي عُقدت في جنيف هذا الأسبوع حققت تقدما للمرة الأولى منذ سنوات إذ تم خلالها الاتفاق على سلسلة مبادرات مشتركة بينها فتح نقاط العبور.
وقال غوتيريش للصحفيين في ختام الاجتماع الذي استمر يومين في مقر المنظمة الدولية بجنيف: "المناقشات أُجريت في أجواء بناءة مع الجانبين اللذين أظهرا التزاما واضحا بإحراز تقدم ومواصلة الحوار".
وكشف عن إجراءات جديدة لبناء الثقة بين الجانبين شملت فتح نقاط العبور الأربعة وإزالة الألغام وإنشاء لجنة جديدة معنية بشؤون الشباب والمبادرات البيئية ومشاريع الطاقة الشمسية في المنطقة العازلة وترميم المقابر.
وقال: "كان هناك تقدم ملموس اليوم"، مشيدا "بالجو الجديد" في المحادثات التي استمرت سنوات ووصلت إلى طريق مسدود منذ عام 2017.
وأعلن غوتيريش أن الجانبين اتفقا على عقد اجتماع آخر في نهاية تموز وعلى مبعوث خاص جديد للأمم المتحدة.
وأكد زعيم القبارصة الأتراك إرسين تتار للصحفيين أنه "راض" عن المناقشات "الإيجابية" التي أُجريت مع نظيره اليوناني وممثلين من اليونان وتركيا وبريطانيا.
وانقسمت جزيرة قبرص في غزو تركي عام 1974 بعد انقلاب قصير بإيعاز من اليونان، عقب عنف لفترات متقطعة دام سنوات بين القبارصة اليونانيين والأتراك فور الاستقلال عن بريطانيا عام 1960.
أخبار دولية
غوتيريش
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