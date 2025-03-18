إطلاق صفارات الإنذار في جنوب اسرائيل بسبب صاروخ من اليمن

أطلقت صفارات الانذار مساء الثلاثاء في مدن عدة بجنوب اسرائيل، فيما أفاد الجيش الاسرائيلي بأنه تم تفعيلها إثر اطلاق مقذوف من اليمن.ودوّت الصفارات خصوصا في بئر السبع والعديد من قرى النقب بحسب الدفاع المدني.وأورد الجيش الاسرائيلي في بيان مقتضب، أن هذا الامر حصل "بعد إطلاق مقذوف من اليمن" في أول هجوم مصدره البلد المذكور منذ بدء الهدنة في غزة في 19 كانون الثاني.