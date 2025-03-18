وزير الخارجية الإسرائيلي: الضربات على غزة "ليست هجوما ليوم واحد"

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن الضربات التي نُفّذت في غزة ليلا لم تكن "هجوما ليوم واحد".



وقال الوزير في كلمة خلال اجتماع مجلس مدراء اللوبي الأميركي المؤيد لإسرائيل "لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية التوجيهية" (آيباك) وفق بيان لمكتبه: "لقد قصفنا أهدافا لحماس وأهدافا أخرى في غزة. هذا ليس هجوما ليوم واحد. سنواصل العملية العسكرية في الأيام المقبلة".