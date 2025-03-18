الكرملين: بوتين مستعد للعمل مع واشنطن على "السبل الممكنة لتسوية" في اوكرانيا

أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خلال محادثات هاتفية، نظيره الاميركي دونالد ترامب باستعداده للعمل مع الولايات المتحدة على "السبل الممكنة لتسوية" للنزاع في اوكرانيا، وفق ما أعلن الكرملين.



وقال الكرملين في بيان إن "الرئيس الروسي أعلن انه مستعد للعمل مع شركائه الاميركيين للنظر في شكل معمق في السبل الممكنة لتسوية ينبغي أن تكون شاملة وثابتة ومستدامة"، واصفا المكالمة الهاتفية بين الرئيسين بأنها كانت "مفصلة وصريحة".

وقال الكرملين إن بوتين وافق على اقتراح من ترامب بأن تتوقف روسيا وأوكرانيا عن استهداف البنية التحتية للطاقة لكل منهما لمدة 30 يوما وأعطى أمرا مماثلا للجيش الروسي.