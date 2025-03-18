إردوغان: النظام الصهيوني أظهر مرة جديدة أنه دولة إرهابية

وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اسرائيل مساء الثلاثاء بانها "دولة إرهابية"، بعد تجدد الضربات على قطاع غزة المدمر ما أسفر عن سقوط اكثر من 400 قتيل.



وقال إردوغان خلال افطار رمضاني إن "النظام الصهيوني أظهر مرة جديدة أنه دولة إرهابية تتغذى من الدماء والأرواح ودموع الأبرياء، عبر هجماته الوحشية على غزة الليلة الفائتة".