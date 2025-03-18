البيت الأبيض: ترامب وبوتين يؤيدان "هدنة تشمل الطاقة والبنى التحتية" في أوكرانيا

أعلن البيت الابيض أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين توافقا على هدنة في أوكرانيا لثلاثين يوما تشمل "الطاقة والبنى التحتية"، وعلى وجوب البدء فورا بمحادثات هدفها التوصل الى هدنة أوسع نطاقا.وقال البيت الابيض في بيان إن "هذه المحادثات ستبدأ فورا في الشرق الاوسط"، لافتا أيضا الى ان تحسين العلاقات بين واشنطن وموسكو من شأنه ان ينطوي على "مزايا هائلة" على الصعيد الاقتصادي والجيوسياسي.