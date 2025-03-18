فون دير لايين: على أوروبا إعادة تسليح نفسها لتحقيق "ردع موثوق به" بحلول 2030

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن على أوروبا أن تعيد تسليح نفسها "لتحقيق ردع موثوق به" بحلول 2030.



وقالت فون دير لايين من كوبنهاغن: "في عام 2030 على أوروبا أن تحظى بموقف دفاعي أوروبي قوي".



وأضافت أن "الاستعداد لعام 2030 يعني إعادة تسليح وتطوير القدرات اللازمة للردع الموثوق به" وامتلاك قاعدة صناعية دفاعية "تشكل ميزة استراتيجية".



ولتحقيق هذه الغاية بحلول 2030، قالت فون دير لايين: "علينا التحرك بسرعة".



ومن المقرر أن تعرض المفوضية الأوروبية "ورقة عمل" حول الدفاع الأربعاء، وهي مرحلة جديدة في استراتيجيتها لـ"لإعادة تسليح أوروبا".



ويدفع التهديد الروسي الذي يرافقه خطر فك الارتباط الأميركي مع أوروبا، دول التكتل إلى تعزيز قدراتها الدفاعية.



واعتبرت فون دير لايين أنه "إذا أرادت أوروبا تفادي الحرب، فيجب أن تستعد للحرب".



ولذلك تريد جمع ما يصل إلى 800 مليار يورو، من ضمنها قروض بقيمة 150 مليارا للدول الـ 27، من أجل تمويل مشتريات واستثمارات في مجال الدفاع عن القارة.



وأشارت في كلمة ألقتها في الأكاديمية الملكية العسكرية الدنماركية إلى أن "الأولوية الأولى والقصوى، هي زيادة النفقات المخصصة للدفاع بشكل كبير".



وأكدت أن ميزانية الدول الـ 27 المخصصة للدفاع زادت "بأكثر من 31 % منذ 2021"، لافتة الى أنها أفضل لكنها ليست كافية".