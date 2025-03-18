الإمارات تندد بالغارات الإسرائيلية على غزة وتحذر من عواقب التصعيد

نددت الإمارات بالغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة وحذرت من عواقب التصعيد العسكري.وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن وزارة الخارجية أصدرت بيانا قالت فيه "دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة والتي أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين، ما يعد انتهاكا لاتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه في كانون الثاني الماضي، محذرة من عواقب التصعيد العسكري الذي يهدد بوقوع المزيد من الضحايا الأبرياء، وباستفحال المأساة الإنسانية التي يشهدها القطاع".