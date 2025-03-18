الكرملين: بوتين طالب ترامب بوقف المساعدة الغربية لأوكرانيا

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأميركي دونالد ترامب بـ"وقف كامل" للمساعدة العسكرية الغربية لأوكرانيا، وفق ما أعلن الكرملين.



وقالت الرئاسة الروسية في بيان إثر مكالمة هاتفية بين الرئيسين: "تم التشديد على ان الشرط الاساسي لمنع تصعيد النزاع والعمل على حله بالسبل السياسية والدبلوماسية، ينبغي أن يكون الوقف الكامل للمساعدة العسكرية الغربية لأوكرانيا ووقف تزويد كييف المعلومات" الاستخباراتية.