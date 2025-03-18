نتنياهو يحذّر حماس: الضربات على غزة "مجرّد بداية"

حذّر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن الضربات الجوية للجيش الاسرائيلي على قطاع غزة "مجرد بداية".



وقال نتنياهو في مداخلة متلفزة مساء إن حماس شعرت بقوتنا في الساعات الـ24 الاخيرة.



وأضاف: "أريد أن أؤكد لكم ولهم: انها مجرد بداية".



وعن المفاوضات حول الافراج عن الرهائن الذين لا يزالون في غزة، قال نتنياهو: "لن تجرى من الان فصاعدا الا تحت النار"، معتبرا أن الضغط العسكري "لا غنى عنه" لضمان عودتهم.

