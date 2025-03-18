الحوثيون يتعهدون بتوسيع أهدافهم في إسرائيل حتى تنتهي حرب غزة

أعلن الحوثيون في اليمن أنهم سيوسعون نطاق أهدافهم في إسرائيل في الساعات والأيام المقبلة ما لم يتوقف "العدوان" على غزة.



وأكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع استهدافهم لقاعدة جوية في إسرائيل بصاروخ باليستي.



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم، أنه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن ودخل الأراضي الإسرائيلية. ودوت صفارات الإنذار في مناطق عدة داخل إسرائيل.



وقال سريع في خطاب بثه التلفزيون: "اليمن قيادة وشعبا وجيشا لن يقف مكتوف الأيدي وهو يرى كل هذه المجازر بحق إخواننا في غزة".