روسيا تعلن صد هجمات نفذتها اوكرانيا في منطقة بيلغورود الحدودية

أعلنت روسيا أنها صدت هجمات برية عدة شنها الجيش الأوكراني الذي يحاول التوغل إلى منطقة بيلغورود الحدودية الروسية والواقعة بالقرب من منطقة كورسك حيث تتراجع قوات كييف.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "نفذ العدو ما مجموعه خمس هجمات في خلال اليوم" في هذه المنطقة، مؤكدة أنه تم "صدها" جميعا.



ووقع الهجوم الأول فجر الثلاثاء، بينما وقع الهجوم الأخير في وقت مبكر من مساء الثلاثاء، بحسب موسكو.



واعتبرت الوزارة أن الهجمات تهدف إلى "خلق سياق سلبي" في يوم المحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب، وإلى "التشكيك بمبادرات السلام" التي تقوم بها الولايات المتحدة.