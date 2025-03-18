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زيلينسكي يؤيد هدنة تشمل منشآت الطاقة لكنه يريد "تفاصيل" من واشنطن

أخبار دولية
2025-03-18 | 15:56
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زيلينسكي يؤيد هدنة تشمل منشآت الطاقة لكنه يريد &quot;تفاصيل&quot; من واشنطن
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زيلينسكي يؤيد هدنة تشمل منشآت الطاقة لكنه يريد "تفاصيل" من واشنطن

أعلن الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي تأييده مبدأ هدنة مع روسيا لثلاثين يوما تشمل عدم استهداف منشآت الطاقة، لكنه شدّد على ضرورة الحصول على "تفاصيل" من واشنطن.
     
وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي عبر الانترنت بعد المكالمة الهاتفية بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب: "سندعم اقتراحات كهذه، ولكن من الاهمية بمكان أن نعرف التفاصيل وما تم اقتراحه فعلا".
 
واعتبر أن الشروط التي طرحها بوتين بهدف التوصل الى هدنة مع كييف، تهدف الى "اضعاف" أوكرانيا وتظهر أنه غير مستعد "لانهاء" الحرب.
     
وقال زيلينسكي إن "كل غايته هي إضعافنا قدر الامكان".
 
وأكد أن جيش بلاده يواصل القتال في كورسك الروسية، بعد الانتكاسات الاخيرة التي تعرض لها أخيرا في هذه المنطقة.
     
وقال: "الجنود الأوكرانيين هم هنا، وسيبقون هنا ما دمنا في حاجة الى هذه العملية".
 
وأضاف: "اعتقد أنه سيكون منصفا أن نتحدث الى الرئيس ترامب وأن نعلم تفاصيل ما عرضه الروس على الاميركيين او ما عرضه الاميركيون على الروس".
     
     

أخبار دولية

منشآت

الطاقة

"تفاصيل"

واشنطن

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