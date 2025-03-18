غارات إسرائيلية على موقع عسكري في وسط سوريا

أغارت طائرات إسرائيلية ليل الثلاثاء على موقع عسكري في وسط سوريا وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وقال المرصد إن "ضربات إسرائيلية استهدفت كتيبة صواريخ" قرب مدينة حمص، لافتا الى سماع دوي انفجارات في المنطقة.



ولم ترد معلومات بحسب المعطيات الأولية عن وقوع خسائر بشرية وفق المرصد.