حماس: لممارسة ضغوط على واشنطن من أجل وقف الضربات الإسرائيلية على غزة

دعت حركة حماس إلى "ممارسة ضغوط" على الإدارة الأميركية، أكبر داعم لإسرائيل"، لوقف الضربات على غزة.



وجاء في بيان للحركة الفلسطينية: "ندعو الدول الصديقة والداعمة لعدالة القضية الفلسطينية إلى ممارسة الضغوط على الإدارة الأميركية لوقف هذا العدوان وحرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزّل".