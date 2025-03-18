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إعلام الحوثيين: ضربات أميركية على صعدة
أخبار دولية
2025-03-18 | 17:34
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إعلام الحوثيين: ضربات أميركية على صعدة
أفادت وسائل إعلام حوثية وشهود ليل الثلاثاء، بتعرّض محافظة صعدة في شمال اليمن معقل الحوثيين، لضربات أميركية جديدة.
وأوردت وكالة أنباء سبأ وقناة المسيرة التابعتان للحوثيين أن "عدوانا أميركيا" استهدف "منطقة طخية في مديرية مجز بمحافظة صعدة"، في حين أفاد شهود وكالة فرانس برس بتعرض صعدة لـ"ثلاث ضربات".
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