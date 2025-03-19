زيلينسكي: قصف روسي يطال منشآت مدنية في أوكرانيا

اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليل الثلاثاء، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنّه "رفض عمليا" مقترحا أميركيا بوقف كامل لإطلاق النار بعدما طالت ضربات صاروخية روسية منشآت مدنية أوكرانية من بينها مستشفى.



وقال زيلينسكي عبر منصة إكس: "للأسف، وقعت ضربات، وتحديدا على منشآت مدنية" أحدها مستشفى في مدينة سومي، مضيفا: "اليوم، رفض بوتين عمليا اقتراح وقف كامل لإطلاق النار"، في إشارة إلى مكالمة هاتفية جرت قبل ساعات بين الرئيس الروسي ونظيره الأميركي دونالد ترامب.