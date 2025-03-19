ترامب: لم أناقش مساعدات أوكرانيا في اتصالي مع بوتين

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، أنه لم يناقش مساعدات أوكرانيا في اتصاله الهاتفي الثلاثاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.