قاضية فدرالية تجمّد قرار حظر خدمة المتحوّلين جنسيا في الجيش الأميركي

جمّدت قاضية فدرالية الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس دونالد ترامب على خدمة المتحوّلين جنسيا في الجيش بسبب تعارضه ومبدأ المساواة.



وأوضحت القاضية الفدرالية في واشنطن أنّها قرّرت استنادا إلى إعلان الاستقلال الذي ينصّ على أنّ "جميع البشر خُلقوا متساوين" تجميد مفاعيل الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب في كانون الثاني ومنع بموجبه المتحوّلين جنسيا من الخدمة في الجيش.