محادثات في جدة الأحد حول اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، أن المحادثات الرامية للتوصّل لوقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا ستتواصل الأحد في مدينة جدة السعودية.



وفي مقابلة أجرتها معه شبكة "فوكس نيوز" بعيد إجراء ترامب مكالمة هاتفية مطوّلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال ويتكوف إنّ محادثات وقف إطلاق النار "ستبدأ يوم الأحد في جدة".



وكشف المبعوث الأميركي أنّ الهدنة التي اتّفق الرئيس ترامب ونظيره الروسي عليها وتقتصر على وقف استهداف منشآت الطاقة في أوكرانيا لمدة 30 يوما ولا يزال يتعيّن على كييف الموافقة عليها، تشمل في الواقع "البنى التحتية عامة".



وفي مقابلة أجرتها معه شبكة "فوكس نيوز" بعيد إجراء ترامب مكالمة هاتفية مطوّلة مع بوتين، سئل ويتكوف عمّا إذا كانت هذه الهدنة تشمل منشآت الطاقة حصرا أو سائر البنى التحتية، فأجاب: "كلا، إنها تشمل الطاقة والبنى التحتية عامة".