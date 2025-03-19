السلطات التركية توقف رئيس بلدية اسطنبول المعارض لإردوغان

وقفت الشرطة التركية رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو المعارض للرئيس رجب طيب إردوغان، بحسب ما أفاد أحد مساعديه وكالة فرانس برس، فيما تحدثت تقارير محلية عن أن احتجازه مرتبط بتحقيق في شبهات فساد.



وقال المساعد الذي طلب عدم كشف اسمه إن إمام أوغلو "احتجز وهو الآن في مقر الشرطة" بعد دهم منزله. ويأتي ذلك غداة إبطال جامعة اسطنبول شهادة إمام أغولو، معتبرة أنه نالها من دون وجه حق.