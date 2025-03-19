الحكومة الإسرائيلية توافق على عودة بن غفير وزيرا للأمن القومي

وافقت الحكومة الإسرائيلية على عودة اليميني المتطرف إيتمار بن غفير وزيرا للأمن القومي، بحسب ما أفاد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



وقال المكتب في بيان: "وافقت الحكومة بالاجماع على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإعادة النائب إيتمار بن غفير الى منصب وزير الأمن القومي".



وانسحب بن غفير من الائتلاف الحكومي في كانون الثاني احتجاجا على اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس في غزة، وأعلن حزبه العودة الثلاثاء مع شنّ إسرائيل ضربات واسعة النطاق على القطاع.