إستشهاد 13 فلسطينيا في غزة جراء غارات إسرائيلية خلال الليل

أفاد الدفاع المدني في غزة بأن 13 فلسطينيا بينهم أطفال قتلوا جراء غارات شنّها سلاح الجو الإسرائيلي بعد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، طالت مناطق عدة في القطاع المحاصر.



وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس إن "الاحتلال نفذ غارات عدة منتصف الليل وفجر اليوم وأسفرت عن 13 شهيدا بينهم عدد من الأطفال والنساء وعشرات المصابين"، مشيرا الى أنها طالت خياما للنازحين في خان يونس ومنزلا في مدينة غزة.