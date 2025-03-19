مسؤول في حماس لفرانس برس: الحركة لم تغلق باب التفاوض

أكد مسؤول في حماس أن الحركة لم تغلق باب التفاوض على رغم الغارات العنيفة التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة منذ الثلاثاء، مطالبا الوسطاء بإلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.



وقال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي للحركة، لوكالة فرانس برس إن "حماس لم تغلق باب التفاوض ولا حاجة إلى اتفاقات جديدة في ظل وجود اتفاق موقع من كل الأطراف".



أضاف: "حماس تطالب الوسطاء والمجتمع الدولي بإلزام الاحتلال بوقف العدوان وتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار والبدء بالمرحلة الثانية" من الهدنة التي بدأت في كانون الثاني.