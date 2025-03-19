الصين "ترحب" بالجهود لوقف إطلاق النار في أوكرانيا بعد اتصال ترامب وبوتين

أعربت الصين عن ترحيبها بالجهود المبذولة للتوصل الى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا، وذلك غداة اتصال بهذا الشأن بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ: "الجانب الصيني لطالما أيّد منذ البداية حل الأزمة عبر الحوار والتفاوض. نرحب بكل الجهود نحو وقف إطلاق النار ونعتبره خطوة ضرورية نحو تحقيق السلام".