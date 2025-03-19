الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة موقع عسكري لحماس في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم خلال الليل موقعا عسكريا لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في شمال قطاع غزة.



وذكر الجيش أن الموقع الذي هاجمه "تم رصد استعدادات في داخله لتنفيذ عمليات إطلاق قذائف نحو إسرائيل".