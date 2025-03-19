نت بلوكس: تركيا تقيد الوصول إلى منصات تواصل اجتماعي

أعلنت منظمة مراقبة الإنترنت ‭)‬نت بلوكس‭(‬ أن تركيا قيدت الوصول إلى العديد من منصات التواصل الاجتماعي ومنها إكس ويوتيوب وإنستغرام وتيك توك.وجاء ذلك بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو وآخرين في إطار تحقيق فساد، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".