روسيا: الدفاعات الجوية دمرت 57 مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي الروسية اعترضت 57 طائرة مسيرة أوكرانية ودمرتها خلال الليل.وذكرت الوزارة عبر تطبيق تيليغرام، أن 35 طائرة مسيرة دُمرت فوق منطقة كورسك الحدودية، بينما دُمرت البقية فوق مناطق أوريول وتولا وبريانسك وبحر آزوف.